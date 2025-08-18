Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών
Σύμφωνα με πληροφορίες, oι επιβαίνοντες πρόλαβαν και εγκατέλειψαν εγκαίρως το όχημα
Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο το πρωί της Δευτέρας, (18.8.2025) στην Κορινθία.
Το όχημα, τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο 123 χλμ της Ν.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στο ύψος του Λουτρού Ξυλοκάστρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, oι επιβαίνοντες πρόλαβαν και εγκατέλειψαν εγκαίρως το όχημα και στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου.
Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε.
