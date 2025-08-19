Κατερίνη: Εκβιασμός μέσα από τη φυλακή - Ζητούσε 300.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης υπόθεση εκβίασης σε βάρος 46χρονου ημεδαπού, που έγινε στις αρχές του 2025.

Όπως προέκυψε, 50χρονος υπήκοος Αλβανίας, έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας, εκβίασε τηλεφωνικά τον περασμένο Ιανουάριο 46χρονο, ζητώντας 300.000 ευρώ με πρόφαση πως τα όφειλε σε 42χρονο ημεδαπό, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως διαπιστώθηκε ο κρατούμενος στις φυλακές είναι ο ηθικός αυτουργός για την τοποθέτηση στις 23 Ιανουαρίου 2025 μίας χειροβομβίδας αμυντικού τύπου σε σπίτι συγγενικού προσώπου του 46χρονου στην Πιερία και για την ρίψη 1ης Φεβρουαρίου 2025 μιας βόμβας μολότοφ σε οικία συγγενή του σε περιοχή της Αττικής.

Για την τέλεση της τηλεφωνικής εκβίασης ο φυλακισμένος Αλβανός προμηθεύτηκε τηλεφωνική συσκευή από 40χρονο συγκρατούμενο του, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.