Τραγωδία με ασθενοφόρο στο Γουδή: Η στιγμή που το όχημα τουμπάρει στη μέση του δρόμου

Ένα βίντεο που σοκάρει από την τραγωδία στο Γουδή μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ALPHA με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό.

Στο βίντεο φαίνεται το όχημα να τρέχει με ταχύτητα καθώς μετέφερε ασθενή ενώ ένα άλλο πέρασε το STOP με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Ο ασθενής που μεταφερόταν υπέστη ανακοπή και λίγο αργότερα εξέπνευσε.

«Δεν μπορώ να καταλάβω πως μας χτύπησε η κυρία με το άλλο όχημα, έτρεχε με 80 χιλιόμετρα; Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγκλωβιστήκαμε μέσα στο ασθενοφόρο...», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ένας εκ των δυο διασώστες που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο την ώρα της σύγκρουσης.