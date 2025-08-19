Χίο: Με κρανιοεγκεφαλική κάκωση η 30χρονη που δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της

Η 30χρονη νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χίου μετά την επίθεση που δέχτηκε από τον 33χρονο πρώην σύντροφό της τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η γυναίκα υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κάταγμα στη μύτη και κάταγμα στον οφθαλμικό κόγχο. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει πλέον ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της.

Το περιστατικό συνέβη στο χωριό Πυργί, όταν ο 33χρονος, μετά από έντονο διαπληκτισμό, επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την στο κεφάλι και στον θώρακα. Ο δράστης αρχικά τράπηκε σε φυγή, αλλά τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές.

Στην κατοχή του βρέθηκαν σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και σιδερογροθιά, ενώ οι έρευνες οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον αεροβόλου όπλου, ενός δίκαννου και μιας καραμπίνας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.