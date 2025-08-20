Έπεσε άτομο στις γραμμές του ηλεκτρικού στο Νέο Ηράκλειο
Στο σημείο κλήθηκαν και επιχειρούν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η ΕΛ.ΑΣ
Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικέ Αρχές, έπειτα από πτώση ατόμου στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8), με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.
Σύμφωνα με την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πιθανότατα να πρόκειται για αυτοκτονία.
