Φωτιά τώρα στο Πηγάδι Ηλείας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Αυγούστου, για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Ηλεία στην περιοχή Πηγάδι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

