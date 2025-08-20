Καβάλα: 11χρονος τραυματίστηκε σε βόλτα με jet ski στην παραλία Αμμολόφων
Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες
Ένα 11χρονο παιδί, υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, τραυματίστηκε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Αμμολόφων Παγγαίου Καβάλας.
Το παιδί είχε μεταβεί με τη μητέρα του στην παραλία για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. Κατά τη διάρκεια βόλτας με jet ski, με χειριστή τον 53χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, έπεσε στη θάλασσα λόγω κυματισμού και τραυματίστηκε ελαφρά.
Ο 11χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο προχώρησε στη σύλληψη του 53χρονου με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια.
