Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για 16 περιοχές - Αναλυτικά ο χάρτης
Αναλυτικά η πρόβλεψη και ο χάρτης
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για σήμερα, Πέμπτη (21/8), σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).
Συγκεκριμένα, η πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς αφορά τις εξής περιοχές:
- Αττική
- Φωκίδα
- Αιτωλοακαρνανία
- Αργολίδα
- Κορινθία
- Μεσσηνία
- Δωδεκάνησα
- Χίο
- Ψαρά
- Σάμο
- Ικαρία
- Ρέθυμνο
- Ηράκλειο
- Λασίθι
- Αχαΐα
- Ηλεία
