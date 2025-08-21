Μαύρο φεγγάρι: Το σπάνιο φαινόμενο του Αυγούστου που συμβαίνει κάθε 33 χρόνια

Αυτό το Σαββατοκύριακο θα εμφανιστεί στον ουρανό το “μαύρο φεγγάρι”, ένα σπάνιο φαινόμενο που θα ξανασυμβεί το 2027

Το «μαύρο φεγγάρι» είναι ένα σπάνιο φαινόμενο που συμβαίνει κατά τη φάση της νέας σελήνης και θα κάνει την εμφάνισή του αυτό το Σαββατοκύριακο. Τότε, η σελήνη τοποθετείται σχεδόν ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο: η πλευρά της που φωτίζεται βλέπει προς τον Ήλιο, ενώ η πλευρά που αντικρίζει τη Γη μένει βυθισμένη στο σκοτάδι. Γι’ αυτό και στο στάδιο αυτό η σελήνη δεν είναι καθόλου ορατή στον νυχτερινό ουρανό.

Κατά τη νέα σελήνη, το φωτισμένο ημισφαίριο της σελήνης στρέφεται μακριά από εμάς, ενώ εκείνη ανατέλλει και δύει σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ήλιο, μένοντας «κρυμμένη». Επειδή η σελήνη βρίσκεται σε βαρυτικό συγχρονισμό με τον πλανήτη μας, από τη Γη μπορούμε να βλέπουμε πάντοτε την ίδια της πλευρά.

Ο όρος «μαύρη σελήνη» δεν χρησιμοποιείται επίσημα από την αστρονομία, αλλά έχει επικρατήσει για δύο ιδιαίτερες περιπτώσεις: όταν σε έναν ημερολογιακό μήνα εμφανίζονται δύο νέες σελήνες αντί για μία, ή όταν σε μία εποχή παρατηρούνται τέσσερις νέες σελήνες αντί για τρεις. Στη δεύτερη περίπτωση, η τρίτη από αυτές χαρακτηρίζεται «μαύρη».

Η φετινή «μαύρη σελήνη» είναι η τρίτη νέα σελήνη του καλοκαιριού, ενώ η τέταρτη θα φανεί στις 21 Σεπτεμβρίου, μία μόλις ημέρα πριν από τη φθινοπωρινή ισημερία στο Βόρειο Ημισφαίριο. Παρότι το φαινόμενο θα βρίσκεται στον ουρανό, δεν θα είναι ορατό, καθώς η φωτισμένη πλευρά της σελήνης θα στρέφεται αλλού· έτσι, θα μοιάζει σαν να έχει εξαφανιστεί.

Η συγκεκριμένη συγκυρία, ωστόσο, προσφέρει ιδανικές συνθήκες για παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού, ιδιαίτερα τώρα που κορυφώνεται η εντυπωσιακή βροχή διαττόντων, οι Περσείδες, μέχρι και τις 24 Αυγούστου.

Το επόμενο «μαύρο φεγγάρι» θα σημειωθεί στις 31 Αυγούστου 2027, όταν θα συμπέσουν δύο νέες σελήνες μέσα στον ίδιο μήνα.

