Φωτιά τώρα στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο νησί της Σύμης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από ένα πεζοπόρο τμήμα που έφτασε από την Ρόδο.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή και το έργο της κατάσβεσης προχωρά χωρίς να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία το πύρινο μέτωπο.