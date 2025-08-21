Σε αυξημένη ετοιμότητα την Παρασκευή όλος ο κρατικός μηχανισμός λόγω καύσωνα

Λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για την Παρασκευή (21/08), ο Υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης έδωσε εντολή για αυξημένη ετοιμότητα σε όλο τον κρατικό μηχανισμό στις περιοχές κατηγορίας κινδύνου 4.

Οι εν λόγω περιοχές περιλαμβάνουν τις Περιφέρειες Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας), Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας), Αττικής (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων), Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας), Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και Κρήτης (ΠΕ Χανίων).

Τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα όπως εναέρια επιτήρηση, μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα Δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων με διασπορά στελεχών του επιτελείου, διπλασιασμός των περιπόλων και ανάπτυξη μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.