Δημήτρης Κάντας: Το τελευταίο «αντίο» στον ορειβάτη που σκοτώθηκε στις Άλπεις

Σήμερα (21/08), συγγενείς, φίλοι και μέλη της τοπικής κοινότητας της Πάτρας αποχαιρέτησε τον ορειβάτη Δημήτρη Κάντα, που σκοτώθηκε στις Γαλλικές Άλπεις, την 4η Αυγούστου.

Η οικογένειά του κατάφερε να ξεπεράσει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να επαναπατρίσει τη σορό του εβδομάδες αργότερα, προκειμένου σήμερα να του πει το στερνό «αντίο», όπως μεταδίδει το apohxos.gr.

Ο 33χρονος Δημήτρης Κάντας σκοτώθηκε τη Δευτέρα 04 Αυγούστου μετά την πτώση του από τον διάδρομο Goûter, ενός από τα πιο επικίνδυνα σημεία της κλασικής διαδρομής προς την κορυφή του Mont Blanc.

Ο αδικοχαμένος ορειβάτης έχασε τη ζωή του κατά την κατάβαση, όταν γλίστρησε και έπεσε στο κενό, σε υψόμετρο 3.835 μέτρων.

Οι Αρχές ανέφεραν πως ο 33χρονος είχε στην πλάτη του βαρύ σακίδιο και κατέβαινε μόνος και χωρίς σχοινί.

Το δυστύχημα, σύμφωνα με την Ορεινή Χωροφυλακή του Chamonix (PGHM), πιθανόν να προκλήθηκε από συνδυασμό παραγόντων όπως η κόπωση, η στιγμιαία απώλεια συγκέντρωσης και το βάρος του εξοπλισμού.

Ο διάδρομος Goûter, που συχνά αποκαλείται «διάδρομος του θανάτου», είναι γνωστός για την επικινδυνότητά του, λόγω των κατολισθήσεων που σημειώνονται σχεδόν καθημερινά.

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αυτό το σημείο, ενώ, πριν από μερικούς μήνες είχε καταγραφεί ο θάνατος μίας 24χρονης Αμερικανίδας στην περιοχή.

Ο Δημήτρης Κάντας ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία της Πάτρας για την αγάπη που έτρεφε για τη φύση αλλά και τα αθλήματα.