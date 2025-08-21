Γρεβενά: Φωτιά τώρα στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αργά το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά.
Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο. Για την κατάσβεση στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων καθώς και 5 οχήματα.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία.
