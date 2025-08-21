Γρεβενά: Φωτιά τώρα στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αργά το βράδυ της Πέμπτης 21 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση σε δύσβατο σημείο. Για την κατάσβεση στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων καθώς και 5 οχήματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά δεν εμπνέει ανησυχία.

