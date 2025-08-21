Πυροσβεστική: 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη την χώρα

Συνολικά, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές, σε όλη την Ελλάδα, από τις οποίες οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω και του πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, (κατηγορία 4), που προβλέπεται για αύριο, παρακαλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

