Μαίνεται η φωτιά στη Σύμη - Πυροσβέστες μεταφέρονται με πλωτά του Λιμενικού
Συνδρομή παρέχει και ένα πεζοπόρο τμήμα που έφτασε από την Ρόδο
Σε περιοχή δυτικά της Σύμης προς παροχή συνδρομής, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς, μεταφέρονται με πλωτό του Λιμενικού 7 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά μαίνεται μεταξύ των περιοχών Αι.Αιμιλιανού και Αγ.Βασιλείου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από ένα πεζοπόρο τμήμα που έφτασε από την Ρόδο.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
