Μαίνεται η φωτιά στη Σύμη - Πυροσβέστες μεταφέρονται με πλωτά του Λιμενικού

Σε περιοχή δυτικά της Σύμης προς παροχή συνδρομής, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς, μεταφέρονται με πλωτό του Λιμενικού 7 πυροσβέστες. Η πυρκαγιά μαίνεται μεταξύ των περιοχών Αι.Αιμιλιανού και Αγ.Βασιλείου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση στο σημείο επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 1 όχημα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από ένα πεζοπόρο τμήμα που έφτασε από την Ρόδο.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.