Φωτιά τώρα στη Λάρισα - Καίει κοντά σε εργατικές κατοικίες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στη Λάρισα.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες καίει ξερά χόρτα και υπολείμματα καλλιεργειών κοντά στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης, ενώ επί τόπου βρίσκονται δύο οχήματα της πυροσβεστικής, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν για την κατάσβεση.

