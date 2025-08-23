Χορτιάτης: Από μελίσσια ξεκίνησε η φωτιά - Βίντεο από την πυρκαγιά

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης με 60 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 4 εναέρια μέσα αλλά και των τοπικών φορέων έθεσε υπό έλεγχο το περιστατικό πριν πάρει διαστάσεις

Χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση που εστάλη από drone και στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, αποτράπηκε η εξάπλωση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μελίσσια μελισσοκόμου στα ανατολικά του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης με 60 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 4 εναέρια μέσα αλλά και των τοπικών φορέων έθεσε υπό έλεγχο το περιστατικό πριν πάρει διαστάσεις, προστατεύοντας τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε όταν παραγωγός επιχείρησε να «καπνίσει» τα μελίσσια που διατηρούσε στην περιοχή.

Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικό.

