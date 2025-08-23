Χορτιάτης: Από μελίσσια ξεκίνησε η φωτιά - Βίντεο από την πυρκαγιά

Χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση που εστάλη από drone και στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, αποτράπηκε η εξάπλωση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε μελίσσια μελισσοκόμου στα ανατολικά του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.

Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης με 60 πυροσβέστες, 23 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 4 εναέρια μέσα αλλά και των τοπικών φορέων έθεσε υπό έλεγχο το περιστατικό πριν πάρει διαστάσεις, προστατεύοντας τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε όταν παραγωγός επιχείρησε να «καπνίσει» τα μελίσσια που διατηρούσε στην περιοχή.

Ο Δήμος ευχαριστεί θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικό.