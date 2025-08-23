Φωτιά στη Ρόδο
Άμεση η η κινητοποίηση της πυροσβεστικής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στη Ρόδο καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Μαλώνα.
Όπως αναφέρει το Rodos Live News η άμεση επέμβαση κατοίκων και πυροσβεστικών δυνάμεων αποσόβησαν τα χειρότερα και γρήγορα η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή «Αλώνια», προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στην περιοχή κατευθύνθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ενεργοποιήθηκαν και οι τοπικές εθελοντικές ομάδες, για την αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς και την προστασία της περιοχής.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Δράση «Connect Autism» από την ΠΑΕ ΑΕΚ και την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ
14:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στη Ρόδο
13:43 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Γιαννακόπουλος: «Η ανανέωση του Μήτογλου θα είναι πενταετίας»!
15:09 ∙ WHAT THE FACT
Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία
11:25 ∙ LIFESTYLE