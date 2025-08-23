Φωτιά στη Ρόδο

Συναγερμός σήμανε στη Ρόδο καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Μαλώνα.

Όπως αναφέρει το Rodos Live News η άμεση επέμβαση κατοίκων και πυροσβεστικών δυνάμεων αποσόβησαν τα χειρότερα και γρήγορα η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση, στην περιοχή «Αλώνια», προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στην περιοχή κατευθύνθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ενεργοποιήθηκαν και οι τοπικές εθελοντικές ομάδες, για την αποτροπή εξάπλωσης της φωτιάς και την προστασία της περιοχής.