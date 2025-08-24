Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή ιδιαίτερα σε νησιά του Αιγαίου
Αναλυτικά οι περιοχές που βρίσκονται σε κίνδυνο
Προειδοποίηση για πυρκαγιά την Κυριακή (24/08/2025) σε 3 νησιά, από τη Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας. Στο νέο χάρτη που εξέδωσε, επισημαίνονται οι περιοχές στις οποίες θα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς.
Όπως αναφέρεται, η περιφέρειες του νοτίου και του Βορείου Αιγαίου θα βρίσκονται σε κίνδυνο κατηγορίας 4 για εκδήλωση φωτιάς: δηλαδή πολύ υψηλός κίνδυνος.
Αναλυτικά, οι περιοχές όπου βρίσκονται σε κίνδυνο είναι Ρόδος, Σάμος και Ικαρία.
