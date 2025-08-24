Συναγερμός στη Χαλκίδα: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην Δροσιά
Σώος ανασύρθηκε ο 25χρονος οδηγός
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (24/08) στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας, ύστερα από ενημέρωση για πτώση ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου στη θαλάσσια περιοχή «Γάιδαρος» στη Δροσιά Χαλκίδας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν τον 25χρονο οδηγό και μοναδικό επιβαίνοντα του οχήματος, καλά στην υγεία του.
Σύμφωνα με δήλωσή του, την ώρα που κινούνταν στην παραλιακή οδό, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου λόγω διερχόμενου ζώου, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη θάλασσα.
Το όχημα πρόκειται να ανελκυστεί με μέριμνα του ιδιοκτήτη, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
