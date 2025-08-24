Καλάβρυτα: Ακινητοποιήθηκε ο οδοντωτός σε δύσβατο σημείο

Ο οδοντωτός σιδηρόδρομος, που πραγματοποιεί το γραφικό δρομολόγιο Καλάβρυτα-Διακοφτό, ακινητοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου λόγω προβλήματος, σε δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, περί τις 19:30 ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η μεταφορά των επιβατών που είχαν παραμείνει στην ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα κοντά στην περιοχή Τρικλιά.

Οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν στην εφεδρική αμαξοστοιχία και επιστρέφουν στο Διακοπτό. Εκεί βρίσκεται λεωφορείο της Hellenic Train για την εξυπηρέτηση όσων επιβατών επιθυμούν να μεταβούν στα Καλάβρυτα, που ήταν ο αρχικός προορισμός του σιδηροδρομικού δρομολογίου