Εύβοια: Δύο περιπατητές χάθηκαν στα Μανίκια - Ειδοποίησαν το 112, σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης

Ένα ζευγάρι χάθηκε το βράδυ βράδυ Δευτέρας 25/8 στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια Ευβοίας, στον δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

Πρόκειται για έναν 28χρονο και μια 24χρονη που ειδοποίησαν τις Αρχές μέσω του 112.

Στο σημείο για τη διάσωσής τους σπεύδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.