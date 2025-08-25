Εύβοια: Δύο περιπατητές χάθηκαν στα Μανίκια - Ειδοποίησαν το 112, σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
Πρόκειται για έναν 28χρονο και μια 24χρονη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα ζευγάρι χάθηκε το βράδυ βράδυ Δευτέρας 25/8 στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια Ευβοίας, στον δήμο Κύμης-Αλιβερίου.
Πρόκειται για έναν 28χρονο και μια 24χρονη που ειδοποίησαν τις Αρχές μέσω του 112.
Στο σημείο για τη διάσωσής τους σπεύδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:09 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη 48χρονος για εμπρησμό σπιτιού στη Ρόδο
21:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ