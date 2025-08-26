Συναγερμός σε δημοτικό σχολείο στον Άλιμο: Ανήλικος βρήκε πιστόλι στο προαύλιο

Συναγερμός σήμανε στο 4ο δημοτικό σχολείο Αλίμου το πρωί της Τρίτης 26 Αυγούστου καθώς ανήλικος εντόπισε πιστόλι στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για όπλο τύπου ρέπλικα χωρίς σφαίρες. Το πιστόλι έχουν κατασχέσει οι Αρχές, ενώ το σχολείο βρίσκεται επί της οδού Μυρογιάννη.