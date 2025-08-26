Συναγερμός σε δημοτικό σχολείο στον Άλιμο: Ανήλικος βρήκε πιστόλι στο προαύλιο
Το πιστόλι που εντόπισε ο μαθητής είναι τύπου ρέπλικα και έχει κατασχεθεί από τις Αρχές
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στο 4ο δημοτικό σχολείο Αλίμου το πρωί της Τρίτης 26 Αυγούστου καθώς ανήλικος εντόπισε πιστόλι στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για όπλο τύπου ρέπλικα χωρίς σφαίρες. Το πιστόλι έχουν κατασχέσει οι Αρχές, ενώ το σχολείο βρίσκεται επί της οδού Μυρογιάννη.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:12 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Σορτς
15:05 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος: Έως την Κυριακή σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ
14:47 ∙ LIFESTYLE
Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου - Ο Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας
14:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αντίρριο: Δύτης εντοπίστηκε νεκρός στη θάλασσα
10:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει
14:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ