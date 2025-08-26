Εργασία: Το 56% θεωρεί το οικονομικό μπόνους ένδειξη εκτίμησης της δουλειάς τους

Νέα έρευνα που πραγματοποίησε το kariera.gr, μέσω LinkedIn, απευθυνόμενη σε επαγγελματίες του κλάδου της Φιλοξενίας και του Τουρισμού έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων θεωρεί το οικονομικό μπόνους ένδειξη εκτίμησης της δουλειάς

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν χώρο εργασίας ελκυστικό, οι συμμετέχοντες ξεχωρίζουν ως πρώτο το θετικό και υποστηρικτικό κλίμα (42%), ενώ ακολουθεί η αναγνώριση και η αφοσίωση στη δουλειά (36%). Η δυνατότητα μάθησης και εξέλιξης συγκεντρώνει 15%, ενώ το «δέσιμο» με την ομάδα περιορίζεται στο 8%.

Μορφές επιβράβευσης και αναγνώρισης της εργασίας

Το 38% θεωρεί σημαντικότερη παροχή την πλήρη διατροφή και διαμονή, ενώ 24% δίνει προτεραιότητα σε εκπαίδευση και ανάπτυξη. Επιπλέον ημέρες άδειας προτιμά το 21%, ενώ η ιδιωτική ασφάλιση υγείας συγκεντρώνει 16%.

Όταν ρωτήθηκαν τι θα τους έκανε να νιώσουν πραγματική εκτίμηση από τον εργοδότη τους, πάνω από τους μισούς (56%) απάντησαν ένα οικονομικό bonus ή δώρο. Το 22% θα ήθελε περισσότερες ευκαιρίες εξέλιξης, το 20% περισσότερη εμπιστοσύνη και αυτονομία, ενώ μόλις το 3% αρκείται σε ένα δημόσιο «ευχαριστώ».

Επαγγελματικές φιλοδοξίες

Οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία εμφανίζονται ιδιαίτερα φιλόδοξοι: το 27% στοχεύει να δημιουργήσει δική του επιχείρηση, το 25% θέλει να εργαστεί σε διεθνές περιβάλλον, άλλο ένα 25% επιθυμεί ηγετική θέση και το 24% επιδιώκει να αναδειχθεί ως expert στον τομέα του.

Η έρευνα καταδεικνύει την ανάγκη του κλάδου να επενδύσει περισσότερο στην αναγνώριση, την εκπαίδευση και τις παροχές, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός και να στηρίξει τις επαγγελματικές φιλοδοξίες του ανθρώπινου δυναμικού του.

Όπως υπογραμμίζει ο Χρήστος Κουρούκλης, Head of Business Operations HO.RE.CA στο kariera.gr: «Όταν οι εργαζόμενοι στη βαριά βιομηχανία της χώρας εκφράζουν τις ανάγκες τους, είναι υποχρέωσή μας να τους ακούμε. Η έρευνα αυτή δείχνει ξεκάθαρα ποιοι είναι οι πραγματικοί πυλώνες αξίας και σε ποια σημεία πρέπει να δώσουν έμφαση οι εργοδότες στον κλάδο της Φιλοξενίας, προκειμένου να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή του».