Νέα απάτη στον Βόλο: Υποδύονται τις καλόγριες και ζητούν λεφτά για «καλό σκοπό»

Συναγερμός έχει σημάνει στον Βόλο στην περιοχή Νέα Ιωνία καθώς επιτήδειοι χρησιμοποιούν μια νέα μέθοδο εξαπάτησης για να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Τη δράση των επιτήδειων γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων (ΛΕΔ) Μαγνησίας, Βασίλης Ηλιόπουλος.

Σύμφωνα με ανάρτηση – ανακοίνωση του κ. Ηλιόπουλου, συμπολίτισσα τον ενημέρωσε ότι στην περιοχή της Νέας Ιωνίας κυκλοφορούσαν «ψευδοκαλόγριες», οι οποίες πουλούσαν ημερολόγια με τη φωτογραφία του, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

«ΠΡΟΣΟΧΗ – ΠΡΟΣΟΧΗ. Εάν πέσει στην αντίληψή σας παρόμοιο περιστατικό, παρακαλώ ενημερώστε άμεσα την αστυνομία ή εμένα προσωπικά στο τηλέφωνο 6944226627», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

*Με πληροφορίες από το TheNewspaper.gr