Βίντεο με ελικόπτερο της Πυροσβεστικής να πετά σε χαμηλή πτήση δίπλα στο κοιμητήριο Παπάγου

Βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Newsbomb.gr δείχνει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο να πετά σε πολύ χαμηλό ύψος, δίπλα ακριβώς από το κοιμητήριο του Παπάγου, γύρω στις 18:30 το απόγευμα της Τρίτης (26/8).

Στην αρχή του βίντεο φαίνεται το πυροσβεστικό ελικόπτερο να αιωρείται αρκετά χαμηλά, κοντά στο σημείο δίπλα στο κοιμητήριο Παπάγου. Στο βίντεο δεν φαίνεται να ρίχνει νερό, ούτε να έχει τον κάδο του βυθισμένο σε κάποια δεξαμενή. Δείχνει περισσότερο σε φάση αιώρησης. Πιθανόν να βρισκόταν στον χώρο για έλεγχο ή για συνεννόηση με επίγειες δυνάμεις. Προς το τέλος του βίντεο το ελικόπτερο παραμένει χαμηλά και σταθερά, δεν φαίνεται να απομακρύνεται με ταχύτητα ή να εκτελεί ρίψη.

Οι εικόνες προκαλούν ερωτήματα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος ήταν ο λόγος αυτής της συγκεκριμένης πτήσης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε ερώτηση του Newsbomb, ανέφερε πως δεν έχει επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, περίπου στις 17:00, είχε ξεσπάσει φωτιά στην Παιανία, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στην άμεση και μαζική κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Η γρήγορη επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα, ενώ λίγο μετά τις 17:30 είχε σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή εκκένωση.

Το ελικόπτερο που κατεγράφη στο βίντεο ενδέχεται να επιχειρούσε στο πλαίσιο της γενικότερης κινητοποίησης για την κατάσβεση της φωτιάς.