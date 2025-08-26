Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη (27/8) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη (27/8) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω εργασιών
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Τετάρτη (27/8), κατά τις ώρες 22.00 έως 06.00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τις εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

