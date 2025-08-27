Απίστευτη ατυχία: Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό!

Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι στην εθνική οδό, μετά από εκτροπή ΙΧΕ αυτοκινήτου στο ύψος του 239ου χλμ του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τις Ράχες.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, αρχικά ο οδηγός του λευκού οχήματος της φωτογραφίας, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, έχασε τον έλεγχό του με αποτέλεσμα να χτυπήσει δεξιά στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημά του και προσπάθησε να κατέβει από αυτό ώστε να δει τη ζημιά, ανοίγοντας την πόρτα. Εκείνη την ώρα όμως στη δεξιά λωρίδα κινούνταν φορτηγό που πήρε μπροστά την πόρτα χτυπώντας και το χέρι του οδηγού του ΙΧΕ!

Στο σημείο ειδοποιήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο που διακόμισε τον οδηγό στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ πληρώματα του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και της Κεντρικής Οδού, σήμαναν το σημείο προκειμένου να αποφευχθεί και έτερο ατύχημα.

Μέχρι να απομακρυνθεί από την οδική βοήθεια το χτυπημένο όχημα, η κίνηση στο σημείο γινόταν για ασφάλεια με χαμηλές ταχύτητες.