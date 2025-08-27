Θανατηφόρο τροχαίο στη Μυτιλήνη - Νεκρός 30χρονος οδηγός μηχανής

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 30χρονο οδηγό μηχανής σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 27 Αυγούστου στη Μυτιλήνη στην περιοχή της Ανεμώτιας.

Στη μηχανή επέβαινε επίσης 28χρονος σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας φέρεται να έφυγε από το σημείο μόλις συνέβη το θανατηφόρο δυστύχημα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία διερευνώνται.