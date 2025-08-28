Ρόδος: Στρίπερ κατήγγειλε 26χρονο Αλβανό για βιασμό στο Φαληράκι

Σάλος έχει προκληθεί στη Ρόδο ύστερα από καταγγελία γυναίκας εργαζόμενης ως στρίπερ σε μαγαζί στο Φαληράκι για βιασμό της από 26χρονο υπήκοο Αλβανίας. Ο νεαρός, που εργάζεται ως αρτοποιός σε ξενοδοχειακή μονάδα, προσήχθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. στο Αστυνομικό Τμήμα Αρχαγγέλου.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου δεν συνελήφθη, ωστόσο σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για βιασμό, με την υπόθεση να έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Το χρονικό

Η γυναίκα κατέθεσε στις 26 Αυγούστου 2025, παρουσία πραγματογνώμονα-ψυχολόγου, ότι γνώριζε επιφανειακά τον 26χρονο και το τελευταίο διάστημα αντάλλασσαν μηνύματα μέσω εφαρμογής επικοινωνίας. Όπως υποστηρίζει, ο νεαρός επέμεινε να συναντηθούν και τα ξημερώματα της Κυριακής κατέληξαν σε παραλία της ανατολικής Ρόδου, προτού μεταβούν σε κατάλυμα όπου διαμένουν εποχικοί εργαζόμενοι.

Στην κατάθεσή της περιέγραψε ότι, παρά τις αντιρρήσεις της, εκείνος την οδήγησε στο δωμάτιό του και την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη, ασκώντας σωματική βία. Η γυναίκα ισχυρίζεται πως ένιωσε φόβο για τη ζωή της, έπαθε κρίση πανικού και παρέμεινε σε σοκ, ενώ αργότερα τον είδε να την παρακολουθεί ξανά έξω από τον χώρο εργασίας της.

Η εκδοχή του 26χρονου

Ο αλλοδαπός αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η επαφή ήταν συναινετική και ότι έχει αναπτύξει έντονα συναισθήματα για τη γυναίκα. Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε έξω από το κατάστημα όπου εργάζεται για να της προσφέρει «πρωινό» και όχι για να την εκφοβίσει.

Η δικογραφία

Παρά την παρέλευση του αυτοφώρου, οι αστυνομικές αρχές σχημάτισαν δικογραφία για βιασμό, η οποία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η έρευνα περιλαμβάνει κατάθεση της καταγγέλλουσας παρουσία ειδικού, οδηγίες για ιατροδικαστική εξέταση και ανάλυση πιθανών ψηφιακών στοιχείων από εφαρμογές επικοινωνίας.