Θεσσαλονίκη: 85χρονος έπεσε στον Θερμαϊκό - Αστυνομικοί βούτηξαν και τον έσωσαν - Δείτε βίντεο

Το μεσημέρι της Πέμπτης (28/08), ένας 85χρονος άνδρας έπεσε στη θάλασσα, στην περιοχή της Νέας Παραλίας στον Θερμαϊκό, μπροστά από το Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο βρισκόταν σε περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, έσπευσε στο σημείο και προέβη στην ανάσυρση του ανωτέρω, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του.

Ο 85χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.