Χανιά: Βίντεο ντοκουμέντο με νέα κλοπή σε τουριστικό κατάστημα της παλιάς πόλης

Ακόμη ένα περιστατικό κλοπής από τουριστικό κατάστασημα σημειώθηκε στην παλιά πόλη των Χανίων. Μάλιστα, πρόκειται για το δέυτερο μέσα σε μόλις μια εβδομάδα.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 10 και μισή το βράδυ της Πέμπτης, σε κατάστημα επί της οδού Κονδυλάκη, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr, μία γυναίκα κοιτάζει ρούχα, βγάζει ένα από την κρεμάστρα, τοποθετεί την κρεμάστρα στη θέση της, διπλώνει το ρούχο και απομακρύνεται παίρνοντάς το μαζί της.