Έκκληση των ειδικών: «Μην ταΐζετε τις θαλάσσιες χελώνες - Τις βάζετε σε κίνδυνο»

Για ποιους λόγους δεν πρέπει να τις ταϊζουμε

Newsbomb

Έκκληση των ειδικών: «Μην ταΐζετε τις θαλάσσιες χελώνες - Τις βάζετε σε κίνδυνο»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Οι θαλάσσιες χελώνες δεν είναι σαν τα κατοικίδια ζώα, με τα οποία έχουμε όλοι εξοικειωθεί. Ζουν ελεύθερες στη θάλασσα, συνήθως ταξιδεύουν για μεγάλες αποστάσεις και σπάνια συναντούν τους ανθρώπους» λέει ο Δημήτρης Φυτίλης, Υπεύθυνος του Κέντρου Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής.

«Όμως, στις περιοχές που μια θαλάσσια χελώνα συσχετίζει την ανθρώπινη παρουσία με τροφή, η συμπεριφορά της αλλάζει. Αντιμετωπίζει τους λουόμενους αλλά και άλλες χελώνες σαν ανταγωνιστές στην περιοχή διατροφής της και προσπαθεί με δαγκώματα να τους διώξει από κει», συνεχίζει ο Δημήτρης.

Προσοχή λοιπόν! Μια χελώνα μπορεί να σε καταδιώξει στη θάλασσα για να σε απομακρύνει από τον ζωτικό της χώρο. Επίσης, αν έχει ταϊστεί στο σημείο αυτό από ανθρώπους, μπορεί να σε πλησιάσει και να σε δαγκώσει.

DO NOT FEED SEA TURTLES.png

Γιατί ΔΕΝ πρέπει να ταΐζουμε τις χελώνες:

  1. Αλλάζει τη φυσική τους συμπεριφορά. Η τακτική ανθρώπινη παρουσία και το τάισμα επηρεάζουν την άγρια συμπεριφορά των χελωνών. Μαθαίνουν να συνδέουν την ανθρώπινη παρουσία με τροφή, με αποτέλεσμα να πλησιάζουν σκάφη ή λουόμενους, αυξάνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού ή ακόμα και θανάτου.
  2. Εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Οι θαλάσσιες χελώνες είναι άγρια ζώα και μπορεί να αντιδράσουν απρόβλεπτα, ειδικά όταν αισθάνονται πίεση ή απειλή. Έχουν πολύ ισχυρά σαγόνια και δάγκωμα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
  3. Η ανθρώπινη τροφή ΔΕΝ είναι κατάλληλη για τις χελώνες. Οι χελώνες τρέφονται φυσικά με οργανισμούς όπως οι τσούχτρες, προσφέροντας έτσι μια σημαντική οικοσυστημική υπηρεσία. Η παροχή ανθρώπινης τροφής (π.χ. ψάρια, κόκαλα, μαγειρεμένα φαγητά) διαταράσσει τη διατροφή και την υγεία τους.
  4. Η εξημέρωση δεν βοηθά, επιβαρύνει. Η τακτική συνήθεια να ταΐζουμε ή να «χαϊδεύουμε» τις χελώνες τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες και δυσκολεύει τη διαχείρισή τους, ειδικά όταν προκύψουν συγκρούσεις με ανθρώπινες δραστηριότητες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η μεταφορά τους αλλού δεν είναι δυνατή ή επιλύσιμη.

Πώς μπορείτε πραγματικά να βοηθήσετε:

  • Παρατηρείτε τις χελώνες από απόσταση, χωρίς να τις αγγίζετε ή να τις ακολουθείτε.
  • Ενημερώνετε όσους βλέπετε να τις ταΐζουν.
  • Μοιραστείτε την πληροφορία – η γνώση είναι δύναμη προστασίας.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ έχει αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά σε περιοχές όπως το Λιμένι της Μάνης, τη Ζάκυνθο και τα Χανιά. Η εμπειρία μας δείχνει ξεκάθαρα ότι το τάισμα των χελωνών δεν είναι ένδειξη φροντίδας αλλά σοβαρή διατάραξη της φυσικής ισορροπίας.

Ας σεβαστούμε τη θάλασσα και τις μορφές ζωής που κατοικούν εκεί. Οι θαλάσσιες χελώνες χρειάζονται προστασία από ανθρώπινες οχλήσεις.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:06BOMBER

Η Τουρκία εργαλειοποιεί τα «ήρεμα νερά» για τη νέο-οθωμανική της επέλαση σε Αιγαίο και Αν. Μεσόγειο

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Αρπαγή 3χρονου Βρετανού από δημοφιλές θέρετρο - Φόβοι ότι μεταφέρθηκε στη Ρωσία

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνομιλία του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων με ομολόγους του στον «Συνασπισμό των Προθύμων»

16:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Τσεχία 92-78: Ο Σενγκούν «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Αταμάν

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει σε δασική έκταση

16:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η άγνωστη υπόσχεση του Αλέξη Τσίπρα στον γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού και η τήρησή της στο... γήπεδο

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ανακτήθηκε η σορός του ομήρου Ilan Weiss - Κοινή επιχείρηση των IDF και της Σιν Μπετ

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός κηρύσσει την πόλη της Γάζας ως «ζώνη μάχης»

16:35ΚΑΙΡΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για το Ρεύμα του Ατλαντικού: Σημάδια κατάρρευσης και χειμώνα μηνών στην Ευρώπη

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Παίρνουν το παιδί που κλείδωσαν στο μπαλκόνι από τη μητέρα - Μεταφέρεται στον πατέρα

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκκληση των ειδικών: «Μην ταΐζετε τις θαλάσσιες χελώνες - Τις βάζετε σε κίνδυνο»

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε έξτρα πριμ στους ποδοσφαιριστές κι... έγινε χαμός – Βίντεο από τα αποδυτήρια!

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Κένυα: Τουρίστας έδωσε μπύρα σε ελέφαντα - Οργή και έρευνες από τις τοπικές αρχές - Δείτε το βίντεο

16:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο συμβάν στη Νέα Αλικαρνασσό: Μεθυσμένος τουρίστας ξυκολόπησε κοπέλα χωρίς λόγο

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Αναλυτικά οι εισηγήσεις - Τα νέα μέτρα, τι αλλάζει

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τέλος τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της Κάμαλα Χάρις

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Σοκάρει η μητέρα της 26χρονης από το ατύχημα με την Porsche - «Σαν να ήθελε να σκοτώσει τα παιδιά η οδηγός»

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΟΣΕ: Νεκρός εργαζόμενος στη Λάρισα

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε πτήση: Επιβάτες αναγκάστηκαν να ουρήσουν σε μπουκάλια λόγω βλάβης

16:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Γερμανία - Σουηδία 105-83: Έστησαν πάρτι οι Γερμανοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΕΛΛΑΔΑ

Με Τρύφωνα Σαμαρά και δύο καλλονές διασκέδαζε το βράδυ της Πέμπτης η οδηγός της Porsche πριν το τροχαίο στη Θέρμη

16:35ΚΑΙΡΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για το Ρεύμα του Ατλαντικού: Σημάδια κατάρρευσης και χειμώνα μηνών στην Ευρώπη

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Θέρμη: Αυτή είναι η 45χρονη που οδηγούσε την Porsche το μοιραίο βράδυ

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Καμίνια: Παίρνουν το παιδί που κλείδωσαν στο μπαλκόνι από τη μητέρα - Μεταφέρεται στον πατέρα

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου - Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες το Σαββατοκύριακο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει σε δασική έκταση

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε πτήση: Επιβάτες αναγκάστηκαν να ουρήσουν σε μπουκάλια λόγω βλάβης

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΟΣΕ: Νεκρός εργαζόμενος στη Λάρισα

15:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς για Λένα: «Είμαστε ευγνώμονες για την συμπαράστασή σας στο βαθύτατο πένθος μας»

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τι έκανε τον 16χρονο να φρενάρει απότομα - Τα 3 σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα οι κηδείες των δύο παιδιών

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Τρύφων Σαμαράς στο Newsbomb.gr: «Γνώρισα χθες την ιδιοκτήτρια της Porsche - Θα συνεργαζόμασταν»

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

15:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στην League Phase

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Λυπάμαι όσους έχουν γάμο το Σαββατοκύριακο στην Κέρκυρα» - Η πρόγνωση Γιαννόπουλου

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνιο είδος καρχαρία που θεωρούνταν εξαφανισμένο ανακαλύφθηκε ξανά έπειτα από δεκαετίες

15:15WHAT THE FACT

Βιβλική ανακάλυψη: «Εδώ έκανε ο Ιησούς το θαύμα με τον τυφλό» - Βρέθηκε η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ