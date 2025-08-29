Φωτιά Θεσπρωτία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Επιχειρούν 9 εναέρια μέσα

5 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα έχουν διατεθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Χόικα 

Φωτιά Θεσπρωτία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Επιχειρούν 9 εναέρια μέσα

Ο δύσβατος χαρακτήρας της περιοχής δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών. 

Συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) στην περιοχή Χόικα της Θεσπρωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται, λίγη ώρα πριν τη δύση του ήλιου και τον τερματισμό των επιχειρήσεων των εναέριων μέσων.

Ο δύσβατος χαρακτήρας της περιοχής δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα.

