Φωτιά Θεσπρωτία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Επιχειρούν 9 εναέρια μέσα

Ο δύσβατος χαρακτήρας της περιοχής δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών.

Συνεχίζει να μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/08) στην περιοχή Χόικα της Θεσπρωτίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται, λίγη ώρα πριν τη δύση του ήλιου και τον τερματισμό των επιχειρήσεων των εναέριων μέσων.

Ο δύσβατος χαρακτήρας της περιοχής δυσκολεύει το έργο της κατάσβεσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Χοϊκα Θεσπρωτίας και επιχειρούν 62 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Α/Φ και 4 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Διαβάστε επίσης