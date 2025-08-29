Φωτιά τώρα στα Γρεβενά: Καίει στον Άγιο Κοσμά - Ήχησε το 112

Συναγερμός στην Πυροσβεστική, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Κοσμά Γρεβενών.

Στο σημείο της φωτιάς που εκδηλώθηκε γύρω στις έξι το απόγευμα, έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες.

Αναλυτικότερα στην φωτιά που κατακαίει αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Επίσης στο σημείο βρίσκονται 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



? Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άνω_Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 29, 2025

