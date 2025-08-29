Φωτιά τώρα στα Γρεβενά: Καίει στον Άγιο Κοσμά - Ήχησε το 112
Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Συναγερμός στην Πυροσβεστική, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (29/08) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγίου Κοσμά Γρεβενών.
Στο σημείο της φωτιάς που εκδηλώθηκε γύρω στις έξι το απόγευμα, έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες.
Αναλυτικότερα στην φωτιά που κατακαίει αγροτοδασική έκταση επιχειρούν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Επίσης στο σημείο βρίσκονται 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις.
Εξαιτίας της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
