Διαμαρτυρία των φιλόζωων για το Halal - «Οχι σφαγές χωρίς αναισθησία»

Αντιδράσεις προκαλεί η κυβερνητική πρόταση για την καθιέρωση σφαγών ζώων χωρίς αναισθησία, στο πλαίσιο τελετουργικών διαδικασιών Halal, με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών προς τη Σαουδική Αραβία.

Η φιλοζωική οργάνωση «Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ» εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της, κάνοντας λόγο για πρακτική που προσκρούει τόσο στο εθνικό δίκαιο (ν. 1197/81) όσο και στις αρχές προστασίας των ζώων. «Καμία νομιμοποίηση σφαγών χωρίς αναισθησία, καμία υπαναχώρηση από το κεκτημένο της προστασίας των ζώων», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι:

Το 2017, υπουργική απόφαση καθιέρωσε για πρώτη φορά σφαγές χωρίς αναισθησία, βάσει του ν. 4235/2014.

Το 2021, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση έπειτα από προσφυγή και δικαστικούς αγώνες μελών της σημερινής ΝΕΜΕΣΙΣ.

Το 2022, επιχειρήθηκε εκ νέου η εισαγωγή ρύθμισης «νύχτα» σε άσχετο νομοσχέδιο, που όμως αποτράπηκε έπειτα από κινητοποιήσεις πολιτών, οργανώσεων και βουλευτών.

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα, περί θεσμοθέτησης «Εθνικής Στρατηγικής Halal», η ΝΕΜΕΣΙΣ απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο ζητώντας επίσημες διευκρινίσεις. Η ομοσπονδία προειδοποιεί ότι, εφόσον οι προθέσεις της κυβέρνησης επιβεβαιωθούν, θα προχωρήσει σε νέες εκστρατείες ενημέρωσης και κινητοποιήσεις.

Το ζήτημα αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς η συζήτηση για τις σφαγές χωρίς αναισθησία αγγίζει ευαίσθητες ισορροπίες ανάμεσα στις εξαγωγικές επιδιώξεις της χώρας και την ηθική διάσταση της προστασίας των ζώων.