Ηράκλειο: Συνελήφθη 40χρονος που έκλεβε και κατέστρεφε εκκλησίες

Στο Ηράκλειο συνελήφθη την Παρασκευή (29/8) ένας 40χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κλοπές και φθορές σε Ιερούς Ναούς, από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ της 28ης Αυγούστου ο δράστης διέρρηξε δύο εκκλησίες στον Δήμο Γόρτυνας, προκαλώντας φθορές και αφαιρώντας από τη μία το ποσό των 200 ευρώ.

Μετά από αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκε ως δράστης και συνελήφθη το πρωί της 29ης Αυγούστου. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια πλαστική βαλίτσα με διαρρηκτικά εργαλεία, ένα μεταλλικό παγκάρι, ένα ξύλινο συρτάρι και κέρματα συνολικής αξίας 203,14 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν στον εφημέριο του Ιερού Ναού.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.