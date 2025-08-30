Πυρκαγιά στα Γρεβενά με επικίνδυνες εστίες - Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτουστα Γρεβενά και καίει δασική έκταση.

Η πρώτη εστία της φωτιάς στα Γρεβενά εντοπίζεται στην περιοχή «Γέφυρα του Γάτου» δυτικά της πόλης,η δεύτερη καίει στο Άλσος Θεοδωρίδη, κοντά στο εκτροφείο θηραμάτων, ενώ φωτιά έχει εκδηλωθεί και έξω από το χωριό Κυδωνιές.

Στις 18:14 στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του Σύνδενδρου Γρεβενών να παραμείνουν σε ετοιμότητα.