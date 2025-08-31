Θεσσαλονίκη: 28χρονη οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συγκρούστηκε με 53χρονο μεθυσμένο

Χωρίς άδεια οδήγησης κυκλοφορούσε 28χρονη αλλοδαπή, η οποία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη αφού ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές. Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας διαπίστωσαν ότι η γυναίκα δεν διέθετε δίπλωμα, καθώς της είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σήμερα το πρωί σε μία ακόμη σύλληψη. Πρόκειται για 53χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό κράτηση.