Χανιά: Σερβιτόρος έσωσε πελάτισσα από πνιγμό με τη σωτήρια τεχνική «Heimlich» - Δείτε βίντεο

Μια γυναίκα παραλίγο να χάσει τη ζωή της από πνιγμό το απόγευμα της Παρασκευής 29 Αυγούστου, σε κατάστημα εστίασης στο Καστέλι Κισάμου στα Χανιά, όταν φαγητό της σφηνώθηκε στον λαιμό κατά τη διάρκεια του γεύματός της. Η άμεση επέμβαση των υπαλλήλων της ψησταριάς, οι οποίοι διατηρούν εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, αποδείχθηκε σωτήρια.

Όπως φαίνεται και σε πλάνα από κάμερα ασφαλείας του μαγαζιού, η γυναίκα παρουσίασε έντονη δυσκολία στην αναπνοή, με το περιστατικό να κινητοποιεί άμεσα τους εργαζομένους. Χωρίς να χάσουν χρόνο, έσπευσαν στο σημείο και εφάρμοσαν την τεχνική Heimlich, έναν ειδικό χειρισμό για την απομάκρυνση ξένων σωμάτων από τον αεραγωγό.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι υπάλληλοι κατάφεραν να απελευθερώσουν την αναπνευστική οδό της γυναίκας, η οποία ανέκτησε γρήγορα την αναπνοή της και απέφυγε τα χειρότερα.