Σχολεία: Πότε χτυπάει το πρώτο κουδούνι - Οι αργίες για την ερχόμενη σχολική χρονιά

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου αναμένεται να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τα σχολεία όλης της χώρας με τον καθιερωμένο αγιασμό, ενώ τα μαθήματα πρόκειται να ξεκινήσουν την επόμενη μέρα, δηλαδή την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνοντας τα διδακτικά τους καθήκοντα, ενώ παράλληλα ξεκινούν και οι προετοιμασίες για την υποδοχή των μαθητών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας: Το διδακτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 21 Ιουνίου 2026.

Η διδασκαλία των μαθημάτων διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου 2025 έως 15 Ιουνίου 2026 για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, ενώ για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο το αντίστοιχο προσαρμοσμένο πρόγραμμα για τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των προαγωγικών, απολυτήριων και πανελληνίων εξετάσεων

Η λίστα με όλες τις σχολικές αργίες για το 2025-2026

28η Οκτωβρίου: Η εθνική εορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» φέτος είναι ημέρα Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα την γιορτάσουν μια μέρα νωρίτερα με καθιερωμένες εκδηλώσεις ήτοι την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου που συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που προηγείται, δημιουργούν ένα «τετραήμερο» διάλειμμα.

17η Νοεμβρίου: Η επέτειος του Πολυτεχνείου «πέφτει» Δευτέρα. Τα σχολεία την γιορτάσουν ανήμερα με εκδηλώσεις και αφιερώματα. Αφού προηγείται σαββατοκύριακο, δημιουργείται ένα ακόμη τριήμερο χωρίς μαθήματα για τους μαθητές.

Διακοπές Χριστουγέννων: Τα σχολεία κλείνουν για τις διακοπές των Χριστουγέννων την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και ανοίγουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Καθαρά Δευτέρα: Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας «πέφτει» στις 23 Φεβρουαρίου, το πρώτο επίσημο σχολικό τριήμερο.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή για την Επανάσταση του 1821 «πέφτει» Τετάρτη που είναι αργία όμως η σχολική γιορτή θα γίνει μια μέρα νωρίτερα ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Πάσχα 2026: Θα το γιορτάσουμε στις 12 Απριλίου. Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Δευτέρα (6 Απριλίου) μέχρι και την Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σχολεία την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Πρωτομαγιά: Η Εργατική Πρωτομαγιά που είναι αργία φέτος «πέφτει» Παρασκευή δημιουργώντας ακόμα ένα τριήμερο.

Αγίου Πνεύματος: Θα το γιορτάσουμε την 1η Ιουνίου δημιουργώντας καλοκαιρινό τριήμερο για τους μαθητές.

Διαβάστε επίσης