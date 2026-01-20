Προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των ανέμων - Πού αναστέλλονται τα δρομολόγια πλοίων

Οι εντάσεις των ανέμων αυξάνονται και τις επόμενες ώρες θα ενταθούν ακόμα περισσότερο. Ως εκ τούτου ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, καθώς πορθμεία ανά τη χώρα, απαγορεύουν τον απόπλου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, από το λιμάνι του Πειραιά τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους με ευθύνη του πλοιάρχου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Εξάλλου, περιορισμοί ισχύουν και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, εκτελέστηκε μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια οι γραμμές θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές μέχρι νεοτέρας.

Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν αλλαγές και ματαιώσεις στα δρομολόγια.

Διαβάστε επίσης