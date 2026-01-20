Χαϊδάρι: Του έβαλαν 50 ευρώ βενζίνη κι έφυγε χωρίς να πληρώσει

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε πρατήριο βενζίνης κατέγραψε ένα περίεργο σκηνικό, όταν πελάτης προμηθεύτηκε καύσιμα κι έφυγε χωρίς να πληρώσει.

Το συμβάν έλαβε χώρα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Χαϊδάρι, όταν ένα λευκό ΙΧ προσέγγισε το βενζινάδικο έτσι ώστε ο οδηγός να φουλάρει το ρεζερβουάρ του οχήματός του.

Ο «πελάτης» ζήτησε να του βάλουν καύσιμο αξίας 50 ευρώ. Όταν η ιδιοκτήτρια του πρατηρίου ρώτησε αν θα πληρώσει με μετρητά ή με κάρτα, ο οδηγός είπε με κάρτα κι έτσι η γυναίκα πήγε να φέρει το POS. Με το που γύρισε την πλάτη της, ο οδηγός ξεκίνησε το όχημα κι έγινε... καπνός.

Η ιδιοκτήτρια του πρατηρίου κοινοποίησε το βίντεο στο οποίο καταγράφεται και η πινακίδα του οχήματος, έτσι ώστε να τον έχουν υπ' όψιν και οι υπόλοιποι συνάδελφοί της στη γύρω περιοχή.