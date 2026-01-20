Χιλή: Σε κατάσταση έκτακτης από την πύρινη λαίλαπα - Τουλάχιστον 20 νεκροί

Σε κρίσιμη κατάσταση η Χιλή, ενώ μαίνεται το πύρινο μέτωπο - Πάνω από 50.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους

Ζωή Μακρυγιάννη

Χιλή: Σε κατάσταση έκτακτης από την πύρινη λαίλαπα - Τουλάχιστον 20 νεκροί
EPA
Μαίνεται για τρίτη μέρα η πύρινη λαίλαπα στην κεντρική και νότια Χιλή, έχοντας κοστίσει ήδη τη ζωή σε 20 ανθρώπους, ενώ χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη και δεκάδες σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Οι πυρκαγιές ξέσπασαν το Σάββατο και εντάθηκαν λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων, που έφταναν τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο, που βρίσκονται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της Σαντιάγο.

Ο πρόεδρος της χώρας, Γκαμπριέλ Μπόριτς, κήρυξε τις δύο αυτές περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με σκοπό κυβέρνηση και στρατός να συντονίζονται καλύτερα, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τις δεκάδες πυρκαγιές που καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους, την ώρα που η χώρα της Νότιας Αμερικής μαστίζεται από καύσωνα.

«Καταφέραμε να ελέγξουμε ή να περιορίσουμε μέρος των πυρκαγιών. Κάποιες όμως παραμένουν πολύ ενεργές και δίνουμε εντατική μάχη», συνόψισε ο Χιλιανός πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς σε περιοδεία του στον νομό Νιούμπλε.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ήδη έχουν καεί 85.000 στρέμματα και πάνω από 50.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τις οικίες τους, σύμφωνα με τον υπουργό ασφαλείας της Χιλής, Λουίς Κορδέρο.

Οι προσπάθειες των πυροσβεστών να οριοθετήσουν τα πύρινα μέτωπα είναι συνεχείς και αγωνιώδεις, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στις περιοχές και ο καύσωνας τους δυσκολεύουν σημαντικά, με το θερμόμετρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Αν και ο συνολικός αριθμός των σπιτιών που έχουν καεί παραμένει προς το παρόν ασαφής, ένας δήμος της Κονσεπσιόν στο Μπιομπίο ανέφερε 253 κατεστραμμένα σπίτια. Παράλληλα, απανθρακωμένα σώματα βρέθηκαν σε χωράφια, σε σπίτια, κατά μήκος δρόμων και σε αυτοκίνητα.

Η Μπιομπίο, η περιοχή που έχει πληγεί περισσότερο

Η Μπιομπίο παραμένει η περιοχή που έχει υποστεί τα βαρύτερα πλήγματα, με πόλεις όπως η Λιρκέν κι η Πένκο να έχουν σχεδόν σβηστεί από τον χάρτη, έπειτα από την ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιών τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

«Ήταν φρικτό. Προσπάθησα να καταβρέξω όσο περισσότερο ήταν δυνατόν το σπίτι, αλλά είδα πως οι φλόγες έφταναν στη γειτονιά μου. Πήρα τον γιο μου, ο αδελφός μου έβγαλε τον σκύλο μου και φύγαμε», αφηγήθηκε η Γιαγόρα Βάσκες, κάτοικος της Λιρκέν, μικρής πόλης 20.000 κατοίκων, λιμένα στον Ειρηνικό.

Εξήγησε πως προσπάθησε να φύγει με αυτοκίνητο αλλά δεκάδες άλλα έκαναν το ίδιο και το χάος εμπόδισε τη διαφυγή. «Αναγκαστήκαμε να βγούμε, επειδή οι φλόγες ήταν δίπλα μας και τρέξαμε για να σωθούμε από τις φλόγες και τις καύτρες που έπεφταν από τον ουρανό», είπε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Guardian και AP

