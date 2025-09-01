Νέες «καραβιές» μεταναστών νότια της Κρήτης - 90 άτομα περισυνέλλεξαν Λιμενικό και Frontex
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου
Δύο επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τα μεσάνυχτα περιπολικό σκάφος εντόπισε και διέσωσε 51 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε σκάφος, 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Εξάλλου το πρωί, σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε και διέσωσε 39 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε σκάφος, στη θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι έντασης έως 5 μποφόρ.
