Νέα «καραβιά» μεταναστών στη Γαύδο - Δείτε βίντεο

Οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν έχουν σταματήσει πλήρως.

Οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές του προηγούμενου χρονικού διαστήματος στα νότια της Κρήτης έχουν σαφώς μειωθεί, δεν έχουν όμως αποτραπεί πλήρως.

Σήμερα το πρωί, νέο σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Γαύδου, σύμφωνα με το Flashnews.gr.

Η φουσκωτή λέμβος εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες από σκάφος της Frontex και οδηγήθηκε στην Καραβέ.

Στη λέμβο επέβαιναν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες 65 μετανάστες.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ η αναστολή υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική. Τα άτομα αυτά επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής.

