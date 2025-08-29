Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης 120 μεταναστών
Συναγερμός στο Λιμενικό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη διάσωση περίπου 120 προσφύγων και μεταναστών που επέβαιναν σε ιστιοφόρο προχώρησε το Λιμενικό Σώμα σε θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΚΕΔ), με τη συνδρομή δύο παραπλεόντων πλοίων.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ρόδου, ενώ στο σημείο επικρατούσαν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης 120 μεταναστών
07:14 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα
23:14 ∙ WHAT THE FACT