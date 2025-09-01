Φθιώτιδα: Οι εργασίες στο κτήριο «έβγαλαν« δύο χειροβομβίδες - Ειδική ομάδα του στρατού στο σημείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών, εντοπίστηκαν δύο χειροβομβίδες, σε περιοχή της Φθιώτιδας, ενώ το πρωί της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσής τους.

Συγκεκριμένα, ενώ γίνονταν εργασίες σε παλιό κτήριο στα Πουγκάκια του Δήμου Μακρακώμης, ανάμεσα στα μπάζα, και υλικά πεταμένα για δεκαετίες, βρέθηκε ζευγάρι χειροβομβίδων σε κατάσταση οξείδωσης, σύμφωνα με το lamiareport.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΑΤ Σπερχειάδας που σταμάτησε τις εργασίες και απέκλεισε το χώρο, ενώ ενημέρωσε και την αρμόδια υπηρεσία Στρατού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών από τον τύπο και την παλαιότητα των ευρημάτων, πρόκειται για χειροβομβίδες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ειδικοί του ΤΕΝΞ σήμερα το πρωί, απομάκρυναν τις χειροβομβίδες, οι οποίες θα καταστραφούν με ασφάλεια, βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

