Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής– Κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα ενώ από αέρος την επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος και δύο ελικόπτερα.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

