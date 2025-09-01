Σε αυτό το χωριό του Ρεθύμνου κουμάντο κάνουν οι γάτες

Ένα ιδιαίτερο φαινόμενο παρατηρείται στην ενδοχώρα του Ρεθύμνου, όπου ο οικισμός Βιζάρι έχει γίνει γνωστός ως το χωριό των γατών, καθώς φιλοξενεί έναν απίστευτα μεγάλο πληθυσμό από φιλικά τετράποδα.

